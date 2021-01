Il Napoli dovrà rinunciare ancora per un po’ di tempo alla propria punta di diamante dell’attacco. Victor Osimhen., Il nigeriano era l’acquisto che doveva portare una ventata di aria fresca e giovinezza lì davanti, ma molti ostacoli gli si stanno parando davanti durante quest’ esperienza partenopea.

Ieri Osimhen si è sottoposto ad un altro tampone, il terzo da quando è tornato in Italia, ma risulta ancora positivo; fortunatamente è asintomatico e riesce a svolgere qualche esercizio nella sua casa.

Come riporta il Mattino, il nigeriano corre bene sul tapis roulant e come dichiarato da Gattuso, non ha più tanti problemi al braccio. Domani rifarà il tampone per capire se si è finalmente negativizzato, poi partirà il suo programma di recupero per farlo tornare sui campi tra 15-20 giorni, i primi di febbraio.