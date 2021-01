Gazzetta – Coppa Italia, già sorteggiati gli abbinamenti per chi giocherà in casa ai quarti: le possibili combinazioni per gli azzurri

È tempo di Coppa Italia. Domani, contro l’Empoli al Maradona, ricomincia il cammino del Napoli nella Coppa nazionale. Quest’ultima portata a casa nella scorsa, e travagliata, stagione. Gli azzurri si ripeteranno? Resta un obiettivo concreto. Se si dovesse superare l’Empoli, il Napoli giocherà in casa o fuori casa? Per gli azzurri sono due le ipotesi. A parlarne è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Anche i quarti di finale di Coppa Italia si disputeranno in gara unica e la Lega ha già sorteggiato gli abbinamenti per chi giocherà in casa, a seconda delle squadra che si saranno qualificate. In campo il prossimo mercoledì 27 gennaio, in caso di incroci “illustri”, ad esempio, Napoli contro la Roma all’Olimpico. Se la Fiorentina domani pomeriggio eliminasse l’Inter, giocherebbe di nuovo al Franchi contro il Milan, ma non se nella sfida degli ottavi di questa sera a San Siro, sarà il Torino dell’ex Giampaolo a eliminare i rossoneri di Pioli dalla competizione. Di seguito tutte le possibili combinazioni. Atalanta-Lazio; Atalanta-Parma; Lazio-Cagliari; Parma-Cagliari; Roma-Napoli; Napoli-Spezia; Roma-Empoli; Spezia-Empoli; Inter-Milan; InterTorino; Fiorentina-Milan; Torino-Fiorentina; Juventus-Sassuolo; SassuoloGenoa; Juventus-Spal; Genoa-Spal”.