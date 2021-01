Fabio Capello, ex allenatore e attualmente opinionista Sky, in una intervista al Corriere dello Sport ha paragonato la decisione del Napoli su Milik a quella del Real su Beckham, con un finale però diverso.

“Situazione Milik? Mi viene in mente un’ esperienza personale, quando ero al Real Madrid e Beckham firmò per i Los Angeles Galaxy, gennaio 2007. Il presidente Calderon venne e mi spiegò che per il club quella scelta era uno sfregio e che David non doveva più giocare. Ma dopo un paio di settimane che il giocatore si allenava con impegno, andai in sede e spiegai che io avrei utilizzato Beckham come meritava. E così feci”.