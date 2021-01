Empoli, Corsi: “I ragazzi vogliono vincere a Napoli. Sarri? Vi dico la mia…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto in diretta su radio ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare della prossima sfida contro il Napoli. Le sue parole:

“Andiamo a Napoli per fare una bella figura, poi i ragazzi sognano di battere gli azzurri… sono ragazzi (ride ndr). il mio sogno è quello di battere la Salernitana domenica prossima. Credo che mercoledì scenderanno in campo quelli che giocano meno. Se giocheranno Ricci e Parisi? Non so mica quale sarà la formazione, le idee deve avercele l’allenatore e io posso solo immaginarmele. Sarri al Napoli? Gattuso mi piace quanto Sarri, anche se con Sarri ho avuto un bel rapporto”.