SKY – Bucciantini: “Zielinski? Per me è un giocatore da 12 gol”

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha commentato la vittoria del Napoli elogiando Zielinski, protagonista di una fantastica prestazione e giocatore che piace da sempre al giornalista. Ecco cosa ha detto: “Questo è un Napoli diverso da quello prima della sosta. Ha ritrovato qualcosa che mancava, che l’ha migliorato. Zielinski? A me piace tantissimo, ne sono innamorato. Nel secondo gol al Cagliari sembra un pattinatore sul ghiaccio. Gattuso ha detto che il centrocampista polacco dovrebbe fare 10 gol a stagione, per me può puntare più in alto e arrivare anche a 12 gol a campionato”.