Vittoria importante e tre punti, Fabian Ruiz ha voluto festeggiare sui social la vittoria per 4-1 sul campo del Cagliari. Ad aprire Zielisnki con doppietta poi Lozano e Insigne. Sul proprio profilo Twitter ha commentato: “Non c’era maniera migliore per iniziare questo nuovo anno: vittoria importante e tre punti! Adesso al lavoro per la prossima partita“.

🇮🇹Non c'era maniera migliore per iniziare questo nuovo anno: vittoria importante e tre punti! 💪🏽 Adesso al lavoro per la prossima partita 💙

🇪🇸No hay mejor manera de empezar el año: victoria importante y tres puntos! 💪🏽Ahora a por el proximo partido 💙 #forzanapoli pic.twitter.com/ZAcyObDLwr — Fabián Ruiz (@FabianRP52) January 3, 2021