Peggior calciatore del Napoli nel 2020, al primo posto…

Bentornati all’ultimo episodio della nostra rubrica del “peggior calciatore del Napoli nel 2020”.

Oggi scopriremo il primo classificato di questa classifica dei flop dell’anno che è appena terminato.

Il calciatore in questione è Fernando Llorente, che in questo 2020 con la maglia del Napoli ha messo piede in campo soltanto in quattro occasioni, di cui soltanto una da titolare, senza nessuna rete.

Voluto fortemente da Ancelotti come terzo attaccante nell’estate 2019, con l’arrivo di Gattuso e col conseguente cambio modulo, è stato addirittura escluso dalla lista della Serie A a gennaio 2020, per lasciar posto a Politano, arrivato gli ultimi giorni di mercato.

Lo scorso 23 dicembre, a causa dell’emergenza offensiva in casa Napoli in seguito agli infortuni di Mertens e Osimhen, lo spagnolo è tornato in campo nell’ultimo quarto d’ora di match contro il Torino, nella speranza di ribaltare lo 0-1 (match poi terminato 1-1).

Indubbiamente nel mercato di gennaio si troverà una soluzione per il 35enne di Pamplona, con Juventus e Sampdoria interessate, altrimenti tutto rimandato a giugno quando al calciatore scadrà il contratto con i partenopei e sarà libero di firmare a zero per qualunque squadra.