MN Awards – Il miglior attaccante del 2020

Penultimo episodio della rubrica dei MN Awards: oggi andremo a premiare il miglior attaccante del 2020.

Probabilmente questo sarà l’articolo più “scontato“, perché negli ultimi 12 mesi un marziano ha deciso di dominare il calcio europeo.

Il vincitore

Vince l’MN Award come miglior attaccante… Robert Lewandowski!

Chi se non lui? L’attaccante polacco del Bayern Monaco è stato letale, una vera e propria sentenza. Durante qualsiasi giornata di qualsiasi competizione dei tedeschi, solamente guardando il risultato si aveva la certezza che avesse segnato lui.

Se France Football avesse deciso di assegnare il Pallone d’Oro, con ogni probabilità sarebbe andato al polacco, protagonista del triplete Bavarese. Ma leggiamo alcune statistiche – impressionanti – nel dettaglio.

Robert Lewandowski, nel 2020, ha segnato 45 reti in 40 partite. Ben 12 volte ha segnato più di una rete in un match, più di chiunque altro. Per il quarto anno solare consecutivo ha messo ha segno almeno 40 reti, solamente Messi e Cristiano Ronaldo sono riusciti a fare meglio.

Da agosto 2019 a dicembre 2020, “LewanGOALski” ha messo a segno 75 reti e 15 assist, numeri fuori dal normale.

Gli ultimi 12 mesi sono stati quelli della consacrazione per l’attaccante del Bayern Monaco, che adesso è decisamente il centravanti più forte al mondo e, probabilmente, anche il giocatore più decisivo al mondo, in quanto nel 2020 è andato a segno in 30 partite su 40 giocate, vincendone 29 e pareggiandone una. Statistiche davvero irreali.

Premiare Lewandowski era più un obbligo che una scelta, ma non ci fermiamo qui: appuntamento alle 21 con il premio al miglior gol dell’anno!