Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo è tornato anche sull’addio all’Inter per andare alla Roma su scelta del club nerazzurro ormai anni fa:

“L’Inter ha bisogno sempre di giocatori pronti. Ho capito dopo e ne sono consapevole. Io in quel momento forse non lo ero, intanto li ringrazio perché mi hanno ceduto a un bel club come la Roma. Giocare qui è fantastico, in questo club, con questi tifosi e in questa città”.