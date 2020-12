Modugno: “Milik ai margini con la squadra, Mertens rientrerà prima del previsto”

Il noto giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di KKN per fare il punto su Dries Mertens e Milik: “La situazione del belga è più fluida del previsto, è una distorsione, quindi paradossalmente rientra prima del previsto. Non ci sono grandi problemi. Per quanto riguarda Milik è tutto in evoluzione, il ragazzo ha avuto dei problemi al ginocchio, coi crociati, quindi cercheranno di trovare la soluzione migliore per il suo futuro, visto che è ai margini con la squadra”.