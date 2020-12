Stefano Colantuono, ex allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Crc:

“Petagna? È bravo a far salire la squadra e a far crescere il gioco, ma non sarà mai un calciatore da 20 gol in campionato. Se cerchi un giocatore con caratteristiche fisiche, Petagna è perfetto per il Napoli”.