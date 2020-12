GLOBER SOCCER AWARDS – Ronaldo commenta la vittoria del premio ‘Miglior calciatore del secolo’

Oggi, a Dubai, si sono tenuti i Glober Soccer Awards, e tra i premi c’era quello di ‘Miglior giocatore del secolo’ vinto da Cristiano Ronaldo superando il suo rivale argentino Lionel Messi. Il portoghese ha commentato la vittoria sui social, soffermandosi anche sui ringraziamenti: ” Questo premio è un ottimo modo per festeggiare il mio ventesimo anno da calciatore. Un riconoscimento della mia carriera che ricevo con onore. Bellissima cerimonia e ci tengo a congratularmi anche con gli altri. Complimenti a Lewandowski per il premio come miglior calciatore dell’anno e a Hans Flick come allenatore dell’anno. Complimenti anche al mio amico Jorge Mendes, miglior agente del secolo. Inoltre vorrei ringraziare la famiglia reale di Dubai che mi ha ospitato, ei i miei 21 milioni di fan che mi hanno votato”. Ecco il post Instagram del giocatore della Juventus: