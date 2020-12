Azzi sul calcio post-Covid: “Questo non è vero calcio, ma vedo che non si nota…”

Marco Azzi, giornalista della ‘Repubblica’, ha espresso un pensiero, tramite Twitter, del calcio con le restrizioni Covid. Ecco cosa ha detto: “Avrò visto una quarantina di partite dal vivo condizionate dalle restrizioni Covid. Non è per niente il calcio vero, tutt’altra cosa. Vedendo giudizi lapidari sui social, però, mi rendo conto che non si nota la differenza dalla TV”. Vero, un calcio insolito e strano, che manca del dodicesimo uomo. Ma è necessario sacrificarsi ora per uscire dalla pandemia e ritornare a riempire gli stadi.