Dries Mertens è già al lavoro per iniziare le terapie del recupero: l’infortunio subito da Mertens richiede almeno tre settimane piene di terapie, più il recupero di campo, ma il belga vuole accelerare.

Come riporta Manuel Parlato, esperto di Napoli ed inviato a Castelvolturno presso SportItalia, il belga vuole recuperare per il 20 gennaio, data della Supercoppa italiana contro la Juventus. Il recupero è difficile, ma Mertens farà di tutto per esserci.

Inoltre, Parlato ha svelato un’ipotesi per la partita di domenica: Gattuso sta valutando di lasciare Lozano a destra e di schierare Elmas sulla sinistra al posto di Insigne.