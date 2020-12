LIVE – De Luca fa il punto della situazione in Campania

Come ogni venerdì, Vincenzo De Luca fa il punto della situazione in Campania alla vigilia delle settimane di vacanza natalizia. Attesi nuovi provvedimenti sul colore della Regione e sulle misure sotto Natale. Questa la diretta testuale:

“Cari amici, bentrovati! C’è una bella notizia, la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo dopo 3 mesi di prigionia. a parte la sceneggiata di Conte e Di Maio in Libia, che festeggiano anche se non c’è nulla da festeggiare.

Stiamo valutando le decisioni sul Natale: il Governo deve ancira decidere se fare misure semplici, chiare, tempestive o misure demagogiche e insignificanti. Ancora oggi nessuno ha deciso nulla: biosogna scegliere la linea della prevenzione con i ristori garantiti immediatamente per i lavoratori! Il Governo li deve fdare in pochi giorni.

Ma abbiamo anche la linea delle mezze misure, fate per accontentare tutti: nessuno sarà contento e tutti saranno scontenti. Ho sentito il discorso delle deroghe: se si attua una misura, non si possono fare 800 deroghe! E’ solo una presa in giro. Ora ci sono derogh pr il parnzo di Natale ed altro. Bisogna indignarsi e voglio proprio vedere chi controlla.

Sento che bisogna preoccuparsi dei vecchi per umanità, per non lasciarli soli: ma se si fanno i pranzi con 20 persone per “umanità”, bisogna capire il grande rischio del contagio. In questo momento, le famiglie, se fanno i veglioni e i cenoni, possono far tornare il virus! Altrpo che umanità.

Mzze misure anche sulla scuola: il 7 gennai si dovrebbero riaprire le scuole, ma come è possibile garantire una cosa del genere? Migloramenti non ce ne sono e le previsioni sono peggiori. Noi, in Campania, saremo rigorosi per permettere che in futuro si apra tutto.

Noi impediremo la mobilità tra Comuni, senza deroghe: non sarà possibile, inoltre, di vendere gli alcolici e consumarli in pubblico. Controlleremo le persone che ritornano dal Nord e indovinate: siamo gli unici ad aver messo dei controlli! Occorre responsabilità da parte di ognuno di noi per uscirne.

La Campania, ad oggi,s is è salvata: abbiamo retto la seconda ondata, grazie all’ apertura delle Regioni e della mobilità, e abbiamo preso misure forti, da guerra. Ormai gli sciaccalli sono spariti e nessuno parla più di noi.

Noi abbiamo chiuso prima le scuole, abbiamo meso l’obbligo della mascherina, e abbiamo controllato chi rientrava dall’estero: noi abbiamo combattuto a mani nude e con le nostr forze! Ad oggi ci sono solo 23 dottori arrivati in Campania, 1 anestesista. Alla faccia dei bandi della Proteziuone civile, che promettevano migliaia di dottori!

Grazie al personale sanitario siamo salvi e grazie al rigore, no per le zone rosse: ad oggi, i dati sono buoni: Il taso di positività è al 6%, soltanto 112 posti di terapia intensiva occupati, a differenza della altre Regioni, che hanno numeri molto peggiori di noi. Prendiamo il caso del Veneto: da sempre zona gialla, adesso ha numeri incredibili! Mando un abbraccio agli abitanti del Veneto, vittime della propaganda di un governo di cialtroni.

Come dicevo, gli sciaccalli sono stati sconfitti; dopo una dura campagna di 2 mesi, i vari media hanno fallito. Noi abbiamo retto BENE, anche alla lyce della popolazione e della demografica.

Noi abbiamo fatto a meno di riccorrere a chiese, palestre, e materassi vari: i nostri numeri sono buoni, a discapito di chi diceva che c’era la camorra nella nostra sanità. Sul vaccino Covid devo dire alcune cose: se fossimo nella normalità, i vaccini sarebbero mandati per la popolazione eil numero degli abitanti. Il Governo seguirà dei criteri strani, nascosti: noi andiamo vanti! Anche sui congelatori per tenere i vaccini alla temperatura, prima ci hanno detto che li mandavano da Roma, poi hanno Detto che ce la dobbiamo vedere noi. Al momento, abbiamo il 95% dei congelatori ch eci servono. Il 27 dicembre, se Dio vuole e se ci mandano i vaccini, inizieremo a vaccinare.

La vaccinazione anti Covid sarà un compito arduo: occorre preparare spazi adatti, prendere le generalità e procedere alla somministrazione del vaccino e aspettare per vedere che non ci sia nessuan reazione avversa. Stiamo lavorando per far sì che il 12 gennaio saremo pronti: abbiamo pronta anche una task force per i controlli nelle RSA. Dobbiamo controllare tutto ed evitare intoppi, per evitare problemi vari.

Nel fratempo, stiamo lavorando anche per i post Covid: siamo pronti ad avere in maniera corretta e trasparente i fondi del Recovery Found per evitare dei furti sui fondi destinati al Sud che vanno al Nord! Il Governo ha già fatto delle stimi pazzoidi e incredibili: noi meritiamo la maggior parte dei fondi e non accettiamo furti!

Stiamo lavorando per riaprire i cantieri, per riqualificazione urbana e riqualificazione dei parchi da San Giuseppe Vesuviano fino a Nola: stiamo lavorando per aggiustare la pavimentazione a Pompei.

Abbiamo consegnato 40 autobus nuovi alla provincia di Napoli; inoltre, abbiamo candidato Procida come città europea della cultura. Siccome dal Governo non arrivano soldi, abbiamo investito 4 milioni di euro per dare dei prestiti alle aziende per 3 mesi: se in 3 mesi i ristori non arrivano, rinnoveremo i prestiti alle aziende per 3 anni.

Abbiamo pronto un piano anche per la cultura, per risollevare questo mondo della cultura sommerso: ci sono decine di eventi che organizziamo in streaming sul sito della Regione. Abbiamo deciso di fare degli interventi strutturali per gli ospedali. Nel bilancio per il 2021, abbiamo deciso di non aumentare le tasse per i cittadini, anche se ciò vuol dire aumentare il debito della Regione.

Abbiamo pronto un piano per stabilizzare i precari, a partire dalla sanità: vogliamo un piano nazionale per le LSU, problema che riguarda in gran parte il Sud.

I giorni sono difficili, non ci sarà Natale e Capodanno: vi invito a seguire il messaggio del Papa, che ha detto di essere raccolti nelle famiglie. Siate responsabili: tutti vorrebbero fare dei pranzi di famiglia, ma rischiamo di far ripartire il contagio e rischiamo di far saltare il piano vaccini per Il Covid.

Facciamo qualche sacrificio e facciamoci gli auguri da lontano: ci saranno tempi migliori, ma oggi siamo responsabili. Grazie per il vostro aiuto! Un saluto e un forte abbraccio a tutti”.