CorrSera – de Giovanni: “Se cercate Insigne con la voce Iphone Siri, vi uscirà scritto: terrone!”

Maurizio de Giovanni, scrittore con il quale la redazione di MondoNapoli ha anche avuto il piacere e l’onore di chiacchierare in una delle puntate di MondoNapoli Live (clicca qui per la diretta integrale), sulle pagine del Corriere della Sera scrive di una spiacevole “curiosità” legata al capitano del Napoli Lorenzo Insigne. L’articolo integrale:

“Mettiamo che vogliate conoscere le statistiche del vostro campione preferito. Immaginiamo che siate i fortunati possessori di un iPhone, di quelli che mettono a disposizione un’assistente elettronica dalla suadente voce femminile, per cui ricorriate a una richiesta sonora: cerca Lorenzo Insigne, direte con chiarezza e senza titubanze. La dolce voce sintetica vi dirà la verità, che trattasi di un calciatore del Napoli e dell’Italia. Questo secondo, interessante concetto verrà tuttavia brutalmente smentito da quello che vi comparirà sul costoso display, e cioè che Lorenzo Insigne è un terrone. Proprio così. Una parola secca e inequivocabile, come un’apposizione, un titolo. Non calciatore, non fuoriclasse, non attaccante, niente di tutto questo. Terrone, c’è scritto sullo schermo. Ora, non sappiamo per quali vie sia giunta quest’indicazione alla gentile Siri; la nostra fervida fantasia meridionale immagina che qualche spia vestita di verde si sia infiltrata nottetempo in nome di Alberto da Giussano all’interno di uno stabilimento Apple, o che qualche hacker abilissimo si sia tolto lo sfizio di mettere questo granello di sabbia nell’ ingranaggio dell’ italica in-formazione.

Speriamo che sia andata così, e che queste note contribuiscano alla tempestiva riparazione dell’imbarazzante evento. Perché se così non fosse, si dovrebbe immaginare che la compilazione di certe notizie sia un po’ tendenziosa, e questo inficerebbe l’attendibilità di un erogatore di informazioni tra i più vasti e usati del Paese.

Quanto a Lorenzo, capirà che certe parole, se sono usate come insulto, derivano dalla paura e in fondo sono un riconoscimento di grandezza. Che lui è un simbolo italiano, in quanto l’ elemento dotato di maggior classe della Nazionale. Che di terroni ai massimi livelli dello sport, dell’ arte, delle professioni ce ne sono talmente tanti da svuotare il termine di ogni connotazione negativa. E, siccome è tutt’ altro che musone (come a fini pedagogici e con esclusivo riferimento all’ approccio al lavoro lo definisce il suo allenatore pure lui terrone ), siamo certi che si farà una bella risata”.