Pres. Gravina: “Si lavora con attenziona al Salary Cup, impensabili certi stipendi nella situazione attuale…”

Nel corso della sua intervista a Il Sole 24 Ore, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato, tra le altre cose, della possibile introduzione di un Salary Cap agli stipendi in tutti i campionati europei, sulle orme di quanto accade già in NBA, con l’iniziativa che è da tempo al vaglio di FIFA e UEFA:

“I calciatori assorbono il 70/80% del fatturato dei club, in una situazione come quella attuale è impensabile non tenere in considerazione l’ipotesi di un Salary Cup; I sacrifici devono essere fatti da parte di tutti e quelli che i calciatori stanno facendo al momento purtroppo sono insufficienti. Dopo la mia richiesta, FIFA e UEFA stanno studiando come intervenire, i club hanno in corso obbligazioni che non possono disattendere ma bisogna cominciare quanto prima un percorso graduale che permetti la tutela di chi guadagna cifre cifre basse”.