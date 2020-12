Manolo Gabbiadini non prenderà parte alla trasferta di Napoli a causa di un infortunio. Ancora non c’è chiarezza su chi tra Ramirez e Verre sostituirà l’ex azzurro allo Stadio Maradona. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Secolo XIX, non sono da escludere sorprese. Il tecnico blucerchiato Ranieri infatti potrebbe puntare su Mikkel Damsgaard, classe 2000 che ha le caratteristiche per adattarsi in coppia con l’ex Quagliarella.