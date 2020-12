Notizie non positive arrivano dall’infermeria del Napoli. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, è ancora posticipato il rientro di Victor Osimhen dopo l’infortunio alla spalla subito in Nazionale. L’attaccante nigeriano rischia di saltare anche la trasferta di Crotone e potrebbe tornare a disposizione di Gattuso soltanto per il match contro la Sampdoria, in programma il 13 dicembre.