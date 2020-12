Comune, Sgambati assicura: “Spunta la data per il nuovo nome dello stadio, abbiamo scelto all’unanimità!”

Parla a Radio Marte il presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, Carmine Sgambati, che spiega:

“Abbiamo discusso in Commissione e siamo giunti all’unanimità all’idea di chiamarlo ‘Stadio Diego Armando Maradona’. Abbiamo già indirizzato la lettera al sindaco ed in 48 ore terremo una riunione monotematica con il consiglio comunale per l’approvazione”. à

“Abbiamo l’ok della Curia e della Commissione toponomastica, l’idea è di chiamarlo così e, se l’iter segue il suo corso già avviato, potremmo essere al Maradona già per il 13 dicembre, gara con la Samp”.

“Statua di Diego? Ci stiamo lavorando, vorremmo metterlo fuori. Io voterei per la sua punizione contro la Juve”.