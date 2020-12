Oggi il Napoli provvederà a pagare il primo stipendio della nuova stagione. Staff tecnico e giocatori riceveranno il bonifico relativo agli emolumenti del mese di settembre. Dunque, la società rispetterà l’ impegno preso nelle settimane scorse con la squadra e, soprattutto, rispetterà i termini ultimi stabiliti dalla Lega Calcio. Nelle intenzioni di Aurelio De Laurentiis c’ è l’ idea di versare, entro fine mese, anche lo stipendio di ottobre. E, dunque, rientrerà nei parametri fissati dalle istituzioni del calcio. Discorso a parte, invece, per le spettanze di luglio e agosto.

Il club ha trovato un accordo di massima con i giocatori che riceveranno gli stipendi dei primi due mesi della nuova stagione spalmati su quelli dei prossimi dieci mesi. Un compromesso che s’ è reso necessario per fare fronte alla crisi che si è aperta nel calcio come nel’ intero l settore delle imprese. Senza gli incassi, i club hanno perso la maggiore entrata destinata, spesso, a sostenere la spesa degli stipendi mensili. E considerato che la chiusura degli stadi potrebbe andare avanti ancora per diversi mesi, De Laurentiis ha proposto ai giocatori e allo staff tecnico la dilazione dei due mesi estivi. Il presidente s’ impegnerà per pagare, dicevamo, anche il mese di ottobre per la fine di dicembre. Operazione necessaria anche per evitare alla squadra qualsiasi alibi.

Fonte: Gazzetta dello Sport