CdS – Gattuso e il 4-3-3, Rino con la Roma ha scelto di tornare indietro: un “sarrismo” che avanza

Contro la Roma, Gennaro Gattuso ha optato per un ritorno al 4-3-3. Sebbene la formazione iniziale fosse da 4-2-3-1, il campo, nel corso della partita, ha mostrato altro. Rino ha scelto di tornare indietro: più compatti, più efficaci. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a riguardo:

“In questo viaggio alla ricerca di se stesso, attraverso riflessioni e adeguamenti, Gattuso ha scelto di fermarsi e di tornare indietro, riprendendosi il calcio che più gli piace, quello del «copia e incolla», che trascina ben dentro al 4-3-3 e appartiene ad un’epoca gioiosa, densa di tagli, sovrapposizioni e sventagliate per cambiar gioco, campo e persino l’umore. C’è del «sarrismo» che avanza, è un vorticoso inseguimento non del passato ma della natura stessa di una squadra che sa starci benissimo sotto la propria «coperta di Linus»: è una risorsa naturale di un’identità prepotente, un senso di leggerezza che sostiene le due fasi, una vocazione esplicita di caratteristiche che riemergono e che con la Roma hanno trascinato di nuovo in quel sogno già vissuto, lasciato ai margini dei pensieri di Gattuso, perché gli allenatori sono fatti così”.