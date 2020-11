Attraverso il proprio profilo Twitter l’Europa League ha riportato un dettaglio importante su Lorenzo Insigne, coinvolto in tre gol nelle ultime due partite:

⚪️🔵 Lorenzo Insigne has been directly involved in three goals in his last two games 🔥🔥🔥#UEL pic.twitter.com/LnepyAwX6V— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 30, 2020