Dopo le parole di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, arriva la conferma del cambio nome dello stadio anche dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. Già dalla prossima partita in casa degli azzurri, infatti, verrà inaugurato il nuovo nome ‘Diego Armando Maradona’. Il match sarà quello valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League contro la Real Sociedad, in programma il 10 dicembre a Fuorigrotta.