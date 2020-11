ANSA – Cabrini si scusa: “Non era un giudizio morale”

Cabrini , campione del mondo nel 1982, in un’intervista- ad Anna Calzo- per l’emittente Irpinia Tv di Avellino ha detto su Maradona: “Maradona sarebbe ancora vivo se all’epoca fosse venuto alla Juve”. Poco dopo pero è costretto a scusarsi e interviene all’Ansa: “Il mio non era un giudizio morale, ma sull’energia dei tifosi di una città che non poteva contenere questa grande passione, le mie parole sono state travisate”. Inoltre precisa quanto detto all’emittente Irpinia: “Ho pensato che l’ambiente di bolla nel quale avrebbe vissuto a Torino, alla Juve, l’avrebbe salvato e protetto. Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso”.