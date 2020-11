Attimi che resteranno nella storia: il Barcellona, prima di scendere in campo per l’allenamento, ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona.

Tra le facce commosse del gruppo spicca, senza alcun dubbio, quella dell’uomo e del calciatore più prossimo a lui: Leo Messi.

‘El diez‘ dei blaugrana, bagnato dalle lacrime, cerca di ricomporsi prima di iniziare la seduta di allenamento.

Il video: