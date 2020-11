Dopo esser stato spesso e volentieri accostato al Napoli, Federico Bernardeschi si ritrova ancora un punto interrogativo davanti a sè.

Il suo futuro non è ancora ben chiaro dopo che le sue prestazioni sul terreno di gioco continuano a deludere. Proprio per questo motivo, riporta Tuttosport, è previsto in primavera un incontro tra il suo agente Raiola e Paratici.