Giordano: “Al Milan non può fare tutto Ibra. Napoli? Ecco cosa manca agli azzurri”

L’ex calciatore Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare, tra le altre cose, della sfida tra Napoli e Milan.

“Napoli-Milan? Gran bella partita. Il Milan viaggia alla grande e nel secondo tempo contro l’Hellas mi ha impressionato. Il Napoli ha una grande opportunità per andare in vetta in caso di vittoria”.

“Ibrahimovic? Senza Pioli e il vice non può fare tutto lui. Deve limitarsi a fare il calciatore e trasmettere valori nei momenti di difficoltà. Nel Milan c’è questo difetto”.

“Il Napoli ha un problema: la continuità. Non solo in generale ma anche all’interno dei novanta minuti”.