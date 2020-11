Andrea Petagna potrebbe partire dal primo minuto contro il Milan. Come riportato dall’edizione di Tuttosport, Gattuso starebbe già iniziando a fargli percepire una possibile titolarità contro i rossoneri, viste anche le condizioni di Victor Osimhen.

Il Napoli deve e vuole vincere per agganciare il primo posto in classifica, sperando in un passo falso delle alte squadre che si trovano ai vertici della provvisoria classifica di Serie A. Fino ad ora l’attaccante ha segnato una sola volta nel derby campano contro il Benevento. Si attendono novità in vista di domenica.