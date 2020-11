Italia-Polonia, Gazzetta elogia Insigne: “Maradoneggiante! Che partita”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia la prestazione del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, con la Nazionale italiana nel match di ieri sera contro la Polonia: “Maradoneggiante”. Questo il termine con il quale La Rosea premia Lorenzo.

Il quotidiano prosegue: “Il più splendente è lui, Lorenzo, in una notte che probabilmente ci porta in finale: assist prodigioso del 2-0, due gol sfiorati, uno annullato, in più fa anche il mediano. Sacrificio. Sempre in partita. Dovunque”.

8 il voto della Gazzetta a Lorenzo.