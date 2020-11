Gazzetta – Gattuso, l’allenatore non guarda in faccia a nessuno! Cosa successe con Mario Rui e Ghoulam

Rino Gattuso non guarda in faccia a nessuno! Per l’allenatore bisogna fissare le regole di uno spogliatoio, e questo non è un concetto a vuoto, ma un concetto che viene messo in pratica ogni giorno dall’allenatore del Napoli. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive riguardo la capacità di Gattuso di mantenere tutti sulla corda ed esalta questa qualità dell’allenatore:

“L’ultimo caso, in ordine di tempo, una settimana fa a Bologna. Faouzi Ghoulam e Mario Rui, al sabato, fanno arrivare in qualche modo a Gattuso tutto il loro disappunto per il fatto che abbia scelto Elseid Hysaj quasi sempre, in questo inizio di stagione, per giocare sulla sinistra, sulla fascia della quale l’algerino e il portoghese si sentono proprietari.

L’atteggiamento non è piaciuto a Ringhio, che ha poi affrontato i due calciatori a brutto muso. Questa volta, la punizione è stata anche più “cattiva” rispetto a quanto capitato con Allan e Lozano: i due terzini comunque furono portati a Bologna, ma in tribuna, senza nemmeno un briciolo di speranza di entrare a partita in corsa. Gattuso, in seguito, a chi gli ha fatto notare che quella scelta lo metteva a rischio per mancanza di alternativa su quella fascia, ha esplicitamente risposto, senza tanti giri di parole, che la squadra viene prima di tutto”.