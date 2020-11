Llorente-Napoli: addio quasi certo a gennaio! Più di una squadra può provarci

Le strade tra Fernando Llorente e il Napoli sono destinate a dividersi, probabilmente sarà così già a gennaio. Il centravanti basco percepisce un ingaggio di 2,5 milioni a stagione, troppi per un calciatore fuori rosa, così come Arek Milik. In estate ha avuto offerte da club italiani e spagnoli, ma nulla si è concretizzato.

L’opzione più plausibile, è un ritorno all’Athletic Bilbao. In estate il consiglio direttivo del club ha evitato l’ingaggio a causa di problematiche economiche, ma a gennaio l’accordo si potrebbe trovare. Anche l’Eibar ha fatto un tentativo, le possibilità esistono ma sembrano minori rispetto anche a quelle di un suo approdo al Siviglia, voluto da Monchi. In Italia potrebbero aprirsi le piste Bologna e Samp, che ritenteranno l’assalto dopo aver fallito in estate, mentre difficilmente la Juventus valuterebbe un suo eventuale riapprodo all’Allianz Stadium.