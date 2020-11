Dino Zoff: “Napoli la amo, mi ha lanciato in Nazionale! Sui portieri italiani…”

Dino Zoff, storico portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, in merito all’attuale situazione della nazionale italiana:

“Esempio positivo? Ho cercato di lavorare al meglio, sono felice di aver fatto quello che sono riuscito a fare. All’inizio della mia carriera ho avuto anche qualche problemino, poi la fortuna è stata andare a Mantova.

Juventino stimato a Napoli? Napoli la amo tantissimo, mi ha lanciato in Nazionale ed a tutti i livelli.

Mancini? Di questa Nazionale non posso che parlarne bene in modo totale, ha fatto risultati straordinari, la squadra si è espressa bene. Possiamo dire la nostra in Europa.

Donnarumma? Andiamo piano, è partito alla grande da giovane, si è avviato molto bene. Il ruolo del portiere ha subito trasmissioni negative: io vorrei partire sempre che mi tenga bene la presa, l’uscita. Poi, che si giochi bene con i piedi.

La presa? Si bada anche a tante altre cose. Bisogna partire dalle primarie del portiere. Buona fioritura di portieri: Donnarumma, Meret, Cragno ed altri.

Vittoria dell’Europeo? L’Italia se la gioca, senz’altro.

Totti lanciato ad Euro2000? È stato con me che ha fatto le prestazioni migliori in ambito internazionale. Totti si colloca tra i grandi numeri 10 italiani. Sivori era fenomenale, un artista vero. Maradona era un torello fisicamente, Sivori era sfigatiello fisicamente: ero innamorato di Sivori. Gli feci anche male in un Juventus-Mantova e mi disse anche che non mi avrebbe mai perdonato (ride, ndr).

Totti o Del Piero? I numeri sono per Del Piero, ma Francesco è un artista certo.

Tra Rivera e Mazzola? Mazzola dei primi tempi era un pazzo isterico, Rivera più completo. Gigi Riva era fortissimo, sinistro micidiale, Muller era diverso. Riva era l’espressione della potenza”.