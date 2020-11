Cesare Prendelli è tornato sulla panchina della Fiorentina. L’ex tecnico della nazionale sta valutando quella che è la situazione della squadra e, un aspetto che va migliorato, è la fase offensiva. I numeri dell’attacco viola non sono soddisfacenti e il tecnico sembra aver già escluso Kouame. Ad oggi la sfida, come prima punta, resta tra Vlahovic e Cutrone.

Fino a gennaio la situazione rimarrà tale, ma con il mercato invernale, la Fiorentina è pronta a tornare sul mercato, per acquistare una prima punta. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tutto Mercato Web, sono tornati di moda i nomi di Piatek e Milik, che aveva rifiutato qualsiasi offerta in estate, ma che adesso sta valutando l’idea di lasciare la squadra azzurra a gennaio, anche in vista dei prossimi Europei.