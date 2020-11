Arrivano novità sull’entità dell’infortunio dell’attaccante nigeriano: esclusa la fratture. Lo stesso Osimhen si è messo in contatto con il Napoli per rassicurare sulle sue condizioni: muove il polso destro senza troppi fastidi. Ha dolore alla spalla, ma sembra non sia nulla di grave. Potrebbe essere infatti solo una lussazioni. Si attendono adesso notizie ufficiali in merito alle sue condizioni.