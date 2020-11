Dopo l’ufficiosità di Napoli zona Rossa, sono esplose le prime proteste in città. Sono stati diversi i movimenti scesi in piazza per protestare contro la decisione del governo e per chiudere ulteriori misure economiche a sostegno dei lavoratori e commercianti. Il corteo è poi arrivato in Piazza del Plebiscito dove le forze dell’ordine hanno controllato la situazione.