Davide Torchia, agente di Rugani, è intervenuto ai microfoni di TMTW Radio parlando anche dell’interesse mostrato dal Napoli. Ecco quanto detto: “Ha rimediato una contrattura. La sosta sarà d’aiuto per guarire e ristabilirsi al meglio per la terza settimana di novembre”. Poi ha parlato delle offerte arrivate alla Juve: “Ai tempi, per Rugani, Arsnenal, Napoli, Chelsea, Zenit e Lione hanno offerto intorno ai 30 milioni e non sono mai st6ate prese in considerazione. Con l’approdo di Sarri al Chelsea c’è stata anche un’offerta di circa 40 milioni. e anche li c’è stato un rifiuto. Ora è andato via in prestito oneroso.”