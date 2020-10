Napoli-Sassuolo in programma domenica alle ore 18 non vedrà come protagonista Lorenzo Insigne. Il capitano infatti dopo la lieve contrattura sarà fuori. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, contro il Sassuolo i trequartisti esterni saranno Lozano e Politano. Davanti Gattuso darà spazio a Osimhen. In mediana Gattuso difficilmente si privevrà di Bakayoko ma c’è da registrare il rientro di Zielinski che quindi può dare più soluzioni al tecnico calabrese. In difesa Mario Rui favorito su Hysaj.