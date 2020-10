Turnover oculato, Gattuso innova il centrocampo e sperimenta un nuovo attacco!

Tempi stretti ed impegni ravvicinati: è tempo di cambi in casa Napoli.

Dopo la vittoria in rimonta a casa del Benevento, gli azzurri di Rino Gattuso potrebbero scendere sul campo della Real Sociedad con circa mezza squadra variata.

Dettata dalle esigenze, rincuorato dall’abbondanza di materiale per ogni ruolo, il tecnico partenopeo potrebbe schierare così i suoi undici per la seconda giornata del Girone F di Europa League:

Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Fabian, Insigne; Petagna.

Il ritorno dell’esperienza in porta, dello stakanovista Hysaj sulla destra sarebbero, secondo Sky, le principali modifiche al pacchetto arretrato.

Centrocampo ‘inedito’, presumibilmente composto dal tandem dei nuovi Demme e Lobotka, entrambi mediani di sostanza e qualità.

Politano, in attacco, dovrebbe riprendersi la fascia sinistra per servire Petagna, pronto a far riposare Osimhen.

Dopo il recupero dall’infortunio e la splendida rete segnata al Vigorito, Insigne sembra pronto per ricominciare a macinare minuti e chilometri.

Dietro la punta, come novità assoluta, l’idea di schierare il centrocampista Fabian al posto dello stanco Dries Mertens.