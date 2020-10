Gazzetta – Europa League obiettivo stagionale: perdere stasera metterebbe in discussione tutto

Questa sera, il Napoli scenderà in campo a San Sebastian contro la Real Sociedad per ottenere i tre punti. Dopo la sconfitta contro l’AZ, Gattuso non vuole più cali di concentrazione.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport:

“Perdere contro la Real Sociedad sarebbe deleterio, metterebbe in forte discussione le ambizioni europee del Napoli. C’è un progetto che va sostenuto, che prevede anche il cammino in Europa League che resta un obiettivo stagionale. La competizione non verrà snobbata, tant’è vero che l’allenatore non snaturerà le caratteristiche della squadra. Si partirà con il 4-2-3-1, con qualche alternativa ai soliti titolari”.