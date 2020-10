Juve-Sarri ai titoli di coda, l’ex Napoli vicinissimo ad un club di A!

Sembra ormai vicinissimo alla conclusione il rapporto contrattuale tra la Juventus e Maurizio Sarri.

L’ex tecnico del Napoli, dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno, è stato esonerato dal club piemontese che però – nel frattempo – ha continuato ed essergli legato tramite il contratto di ingaggio in scadenza nel 2022.

Come sostenuto da Sportmediaset in questi minuti, tuttavia, le parti sarebbero vicinissime alla rescissione consensuale dello stesso, ‘liberando’ definitivamente Maurizio Sarri che – stando alle ultime – sarebbe vicinissimo all’accordo con la Fiorentina, sua squadra del cuore.

Si prospetta una nuova vita calcistica per l’ex tecnico del Napoli che, salvo sorprese, tornerà ad incontrare gli azzurri da avversario di Serie A.