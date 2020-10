Vietato sbagliare per il Napoli, questa sera, contro la Real Sociedad. Dopo il passo falso contro l’AZ Alkmaar all’esordio, è quasi un’ultima chiamata per superare il turno in Europa League, scrive La Gazzetta dello Sport:

“Sarebbe deleterio perdere contro la Real Sociedad, perché una sconfitta metterebbe in forte discussione le ambizioni europee del Napoli. Il progetto c’è e va sostenuto, che prevede anche il cammino in Europa League che resta un obiettivo importante per la stagione azzurra”.