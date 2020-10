Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul possibile approdo di Federico Ricci in maglia azzurra:

“Confermo che durante il lockdown il Napoli ha mostrato interesse per Ricci ma poi non ne abbiamo più parlato. L’ultimo giorno ho rifiutato un’offerta importante per lui, crediamo che possa dimostrare ancora tanto qui”.