Gennaro Gattuso, in conferenza stampa ieri per il match d’esordio in Europa League contro l’Az, non ha nascosto il suo timore per il mini-focolaio nato tra gli olandesi. Nonostante l’apprensione che c’è all’interno dello spogliatoio azzurro, Gattuso ha preparato al meglio questa partita per iniziare bene la stagione europea. Intanto, Rino, per evitare nuovi contagi e abbassare i rischi anche senza bolla, ha consigliato ai suoi ragazzi di evitare di andare a cena fuori (in caso contrario mantenere distanza con i tavoli vicini) e di non abbracciare i tifosi che incontrano. Non solo, pare proprio che l’allenatore azzurro abbiamo dato ulteriori consigli dettagliati per ridurre al minimo, in un momento così difficile e delicato, l’esposizione al Covd. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino.