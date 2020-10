Continuano le ultime sulla probabile formazione del Napoli per il match di oggi contro l’Az Alkmaar in Europa League. Sportmediaset parla di un turnover ragionato per Gattuso, pochissimi cambi: Hysaj confermato in difesa, uno fra Maksimovic e Rrahmani dentro, spazio per Lobotka in mezzo al campo, mentre in attacco è tutto confermato. Convocato anche Lorenzo Insigne.