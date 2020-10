Bakayoko: “Dove gioco a centrocampo? Lavoro per una cosa”

Bella l’intervista ‘di presentazione’ a Radio Kiss Kiss Napoli di Bakayoko.

Il nuovo centrocampista azzurro, tra i vari temi (clicca qui per le dichiarazioni complete), ha parlato anche della sua posizione in campo:

“Che modulo preferisco? Non ho una preferenza, do il mio aiuto al meglio possibile per la squadra, non cambia quasi nulla per me se si tratti di centrocampo a due o a tre”.

“Napoli-Atalanta? E’ normale che io voglia giocare, spero che il mister mi dia la possibilità di farlo. Sono sei mesi che non gioco, ce la sto mettendo tutta per scendere in campo sabato