Bakayoko: “Gattuso decisivo per farmi venire, non ho problemi di modulo. In campo sabato? Vi spiego”

Tiemoué Bakayoko si è preso con forza la numero cinque che fu di Allan.

Forza, quella del centrocampista in prestito dal Chelsea ed ex Milan, che sicuramente metterà in campo quando formerà la vigorosa mediana partenopea.



“Sono molto felice, il gruppo è stato straordinario con me. Sono entusiasta del bel tempo e della casa in cui vivo”.

“Gattuso decisivo per la mia trattiva? Certamente, il mister mi ha convinto a venire in una grande squadra come questa. Voglio ringraziare in diretta il mio allenatore”.

“Che modulo preferisco? Non ho una preferenza, do il mio aiuto al meglio possibile per la squadra, non cambia quasi nulla per me se si tratti di centrocampo a due o a tre”.

“Gli acquisti della società e il mantenimento in squadra di Koulibaly fanno capire che il club vuole combattere per stare in alto. Non è il momento di parlare di scudetto, vogliamo solo lottare partita per partita”.

“Napoli-Atalanta? E’ normale che io voglia giocare, spero che il mister mi dia la possibilità di farlo. Sono sei mesi che non gioco, ce la sto mettendo tutta per scendere in campo sabato

I bergamaschi giocano bene e sono velocissimi”.

“Morata e Antonio Conte? Con il mister al Chelsea ho avuto un ottima relazione. Adesso lui è in un altra squadra e non ha più importanza.

Anche con Alvaro, in tempi inglesi, avevo un bel rapporto. Ora siamo avversari“