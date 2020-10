Oggi allenamento facoltativo a Castel Volturno: la scelta dei calciatori sorprende tutti!

Seduta facoltativa in casa Napoli, stamane. Gli azzurri hanno abbandonato la ‘bolla’ dopo la chiusura in ritiro di due settimane fa e, al netto dell’enorme lavoro fisico svolto in isolamento a Castel Volturno, Rino Gattuso ha optato per una sessione di allenamento riservata solo a chi la volesse sostenere.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, tuttavia, quasi tutto il gruppo partenopeo ha deciso di ritrovarsi sui campi del casertano per continuare la preparazione in vista dell’Atalanta.

Una scelta, questa, che rende palese l’enorme voglia di una famiglia che non si è piegata alla decisione del Giudice Sportivo e che intende tornare quanto prima a divertirsi sul campo.