Bruno Giordano, ex calciatore e famoso componente del trio della MA-GI-CA del Napoli, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: “Gli stranieri che giocavano in Italia erano veri campioni, tra gli anni 80 e 90 ci sono stati campionati fantastici ricchi di colpi di scena. Adesso invece vengono in Italia solamente per concludere la loro carriera”