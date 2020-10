Victor Osimhen ha parlato ai microfoni ufficiali della SSC Napoli. Tra i vari argomenti il numero nove partenopeo si è soffermato proprio sul suo arrivo in azzurro.



“Se qualcuno, tre anni fa, mi avesse detto che avrei giocato per una delle squadre più importanti del mondo, il Napoli, non ci avrei creduto. era impossibile per me. Ora credo che nulla lo sia più”.

“Ancora prima di firmare per gli azzurri, era come se mi sentissi già lì: migliaia di tifosi mi scrivevano quotidianamente per raccontarmi la bellezza di questa città e di questo popolo che – a mio avviso – non è per nulla razzista”.